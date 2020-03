Volley. Per emergenza Coronavirus slitta l’intera giornata in serie A femminile. La nota

Slitta la giornata di campionato in serie A femminile dopo netta presa di posizione dei vertici della Lega volley a poche ore dall’inizio dei match domenicali. In questi istanti, in A2 femminile Marsala Volley avrebbe dovuto giocare un incontro complesso fondamentale per la permanenza nella seconda serie nazionale delle lilybetane e valevole per la quinta e ultima giornata di Pool Salvezza contro Cuore di Mamma Cutrofiano, compagine proveniente dal Salento. Una gara quella del PalaBellina di Marsala slittata a data da destinarsi assieme a tutto il programma delle partite di oggi tra A1 e A2. Domani, intanto, Cda in Lega a Milano per decidere il da farsi.

Qui di seguito il comunicato emanato dai canali ufficiali della Lega Volley serie A femminile, con le dichiarazioni del presidente Mauro Fabris, il quale annuncia la sospensione dei campionati:

<<La Lega Pallavolo Serie A Femminile comunica la sospensione dei Campionati …









