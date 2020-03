“TORNATE INDIETRO prima che sia troppo tardi”, l’appello di Luciano Favara

Ha destato particolare preoccupazione, la decisione di molte persone che in questo momento di emergenza per il contenimento della diffusione del COVID-19, hanno deciso di lasciare il nord Italia quando è stata resa nota la bozza dell’ultimo decreto ministeriale con il quale di fatto ha chiuso la Lombardia e altre 14 provincie.

Incuranti delle conseguenze di questo gesto, stanno cercando di tornare a casa piuttosto che collaborare con il Governo per il contenimento dell’epidemia. Molti giovani siciliani vivono in Lombardia e nelle provincie “blindate” ed alcuni di questi, attraverso i social, stanno cercando di invitare chi si sarebbe fatto prendere dal panico a ritornare indietro.

Tra questi anche il musicista castelvetranese Luciano Favara che da parecchi anni vive proprio a Milano. «Ok ragazzi – scrive Luciano sui social – vi siete fatti prendere giusto un attimino dal panico, dal senso di claustrofobia e di …









Leggi la notizia completa