Sicilia, coronavirus: 38 casi, mazzata per il turismo. Rinvio delle elezioni di Maggio?

Facciamo il punto sul coronavirus in Sicilia.

I casi accertati in Sicilia sono 38. 35 quelli ufficiali comunicati dalla Regione Siciliana nel bollettino quotidiano, 3 quelli emersi nel pomeriggio in provincia di Messina. Nessun caso è grave o in terapia intensiva. In queste ore tutte le Asp si stanno comunque preparando al peggio, richiamando personale, e cercando di aumentare il più possibile i pochi posti letto che ci sono. Ma è una goccia nel mare, in caso di epidemia. Ecco perchè è molto importante che le persone, in Sicilia più che altrove, si attengano alle regole prescritte per evitare il contagio. Purtroppo il rientro di massa dal Nord di studenti e lavoratori, in questi giorni, non aiuta.

Si valuta la possibilità di rinviare le elezioni amministrative di Maggio, che interessano alcuni grandi comuni come Marsala. “Le problematiche di tutela alla espansione del Coronavirus pone con urgenza …









