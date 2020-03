Rifiuti a Marsala, un mezzo per l’Rsu al Salato. Si consegnano sacchetti per pannolini

L’Amministrazione comunale di Marsala, di concerto con l’Energetikambiente, ha predisposto un momentaneo servizio di smaltimento dell’Rsu nella zona dell’ex Salato.

Da oggi, in prossimità dell’isola ecologica sosterà un mezzo – presidiato dagli operatori ecologici – dove sarà possibile conferire il secco residuo. Questo dovrà obbligatoriamente essere contenuto nel relativo mastello grigio per consentire la lettura digitale del relativo codice a barre. L’Rsu si potrà conferire da Lunedì a Sabato, dalle ore 7 alle ore 19.“Fermo restando che il secco deve sempre più diventare un parte residuale della raccolta differenziata, con questo intervento concediamo ulteriore tempo a quanti stentano ancora ad adeguarsi ad un corretto smaltimento dei rifiuti”.

Intanto, è in corso la consegna dei sacchetti per la raccolta dei pannolini. Le famiglie che, a suo tempo, hanno richiesto il servizio sono state in gran parte contattate per fissare data e ora …









