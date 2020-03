Referendum, il Comitato del NO di Trapani: “Continuiamo la nostra campagna”

Il Coordinamento Nazionale dei Comitati noiNO -nel fare proprie le posizioni già rese pubbliche dalla promotrice Fondazione Luigi Einaudi e dei tre senatori presentatori della domanda di indizione del referendum (Cangini, Nannicini e Pagano), i cui comunicati allego alla presente- rappresenterà in ogni sede, nei prossimi giorni la seguente posizione: “I Comitati noiNO sono contrari all’election day di referendum ed elezioni amministrative e regionali. Non è una questione di convenienza di parte, è una questione politica di grande rilevanza, che ci porta ad affermare con forza che i temi del referendum costituzionale non possono essere accostati e confusi con l’agone politico proprio delle consultazioni regionali e amministrative”.

Nel recepire totalmente la posizione del Coordinamento Nazionale il Comitato NOINO di Trapani continuerà la campagna di informazione continuando la nostra mobilitazione sui social e là dove sarà possibile incontrare gli elettori.

