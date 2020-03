Marsala, lavori di manutenzione in alcune strade

Prosegue l’azione di manutenzione straordinaria di strade, marciapiedi e abbattimento delle barriere architettoniche nell’intero territorio comunale. Attualmente i lavori, coordinati da Giuseppe Pipitone del settore Lavori Pubblici, interessano il versante nord.

“Abbiamo sistemato alcune strade in contrada San Giuseppe Tafalia (nei pressi della Chiesa) e contiamo di completare anche la via Trieste con la bitumatura di diversi tratti malconci – precisa il sindaco Alberto Di Girolamo. In programma, a breve, vi sono anche interventi a Matarocco, Dara, Granatello, Bufalata e Cutusio-San Leonardo. E’ chiaro che la manutenzione stradale interesserà anche sia centro che la zona sud”.

Il piano degli interventi è di complessivi 450 mila euro.









