Marsala, incidente in Via Trapani: con l’auto contro un muretto, due giovani feriti

E’ di due feriti il bilancio di un incidente avvenuto ieri sera, sabato 7 Marzo 2020, a Marsala, in Via Trapani, all’altezza di Contrada Addolorata, di fronte la pizzeria GastroPizza.

Un’auto, una Lancia Y, che viaggiava a velocità sostenuta, ha improvvisamente sterzato, andando a sbattere contro il muretto di cinta di un’abitazione e contro un’altra auto in sosta.

Il bilancio è di due giovani, di circa 25 anni di età, feriti. Il guidatore e un suo amico che era con lui. All’arrivo del 118 presentavano vistosi tagli alla testa.

Da chiarire le dinamiche dell’incidente, i due giovani, che non sembravano lucidi, hanno dichiarato di aver sterzato perché un gatto ha tagliato loro la strada, ma il botto, che ha distrutto la parte anteriore dell’auto, è stato tale che verosimilmente andavano ad alta velocità. Sono vivi solo grazie agli airbag.

E tutto sommato, è finita bene: perchè la …









