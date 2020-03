Luce sull’endometriosi, Castelvetrano si tinge di giallo

Oltre 175 milioni di donne in tutto il mondo soffrono di endometriosi, 3 milioni solo in Italia. Una malattia invalidante che incide sulla qualità della vita di chi ne soffre e può portare, in alcuni casi, ad infertilità o sub-fertilità.

La scarsa informazione rispetto a questa patologia fa sì che non vi sia un’adeguata prevenzione, unica arma attualmente a disposizione per arginarne le conseguenze in assenza di una cura.

A sostegno delle donne con endometriosi, e per far conoscere questa malattia, è stata promossa l’iniziativa “Facciamo luce sull’endometriosi”, che ha anche il fine di sensibilizzare la gente e fare prevenzione.

Anche a Castelvetrano, grazie all’impegno di Luisanna Caradonna ci sarà un momento di condivisione e sensibilizzazione. La partecipazione della nostra città a questa iniziativa mondiale è stata possibile grazie all’incontro tra Luisanna e …









Leggi la notizia completa