Lotteria degli scontrini, arriva il regolamento: prima estrazione il 7 agosto

MILANO – La prima estrazione della lotteria degli scontrini è stata fissata per il 7 agosto 2020. La notizia è arrivata dopo la comunicazione del regolamento da parte del Tesoro e delle Agenzie fiscali coinvolte. I premi saranno esentasse e da lunedì 9 marzo si potrà sul portale generare il proprio codice della lotteria. Il codice della lotteria Da inizio luglio le persone fisiche, che solitamente acquistano beni o servizi al di fuori dell’esercizio della loro attività d’impresa, potranno entrare nella riffa e nella lotteria degli scontrini. Per partecipare c’è bisogno di un codice che potrà essere ottenuto dal 9 marzo su un portale apposito. Si tratta di un numero alfanumerico che si potrà ottenere inserendo il codice fiscale sul portale …









