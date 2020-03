L’ITET “G.Garibaldi” di Marsala già pronto per la didattica online

A partire da quest’anno scolastico 2019/2020 L’ITET GARIBALDI DI MARSALA ha adottato le “G Suite for Education”, un insieme di applicativi messi a disposizione da Google per le scuole, al fine di facilitare, sostenere e motivare l’apprendimento attraverso le nuove tecnologie. L’account Google for Edu è attivo per tutti i docenti.

L’obiettivo di questa iniziativa è stato quello di ottimizzare, attraverso le tecnologie di rete, la circolazione delle informazioni interne, come le comunicazioni, la documentazione (ad es. modulistica per consigli di classe), la gestione degli impegni (ad es. convocazioni, scadenze, ecc.) e creare un archivio di materiale didattico condiviso. L’accesso alla Piattaforma ha consentito la creazione di una casella di posta elettronica Gmail personale e protetta, l’utilizzo di uno spazio di archiviazione Cloud illimitato attraverso Google Drive; la creazione, la condivisione e l’uso di file sia durante …









Leggi la notizia completa