In vigore nuove disposizioni in Diocesi: sospesi messe, matrimoni e funerali

A seguito del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri (08.03.2020) La Conferenza Episcopale Italiana ha emanato, oggi 08 marzo 2020, una Nota in cui tra l’altro si dichiara:

«Il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, entrato in vigore quest’oggi, sospende a livello preventivo, fino a venerdì 3 aprile, sull’intero territorio nazionale “le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri”. L’interpretazione fornita dal Governo include rigorosamente le Sante Messe e le esequie tra le “cerimonie religiose”. Si tratta di un passaggio fortemente restrittivo, la cui accoglienza incontra sofferenze e difficoltà nei Pastori, nei sacerdoti e nei fedeli. L’accoglienza del Decreto è mediata unicamente dalla volontà di fare, anche in questo frangente, la propria parte per contribuire alla tutela della salute pubblica». In ragione di quantosopra, con decorrenza immediata,e fino al 3 aprilep.v., …









Leggi la notizia completa