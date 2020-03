In provincia di Trapani ritirati 27 mila euro di soldi falsi

Sono 27.770 euro, tra monete e banconote, i soldi falsi ritirati in provincia di Trapani.

Il dato, relativo al 2018, emerge dall’ultimo “Rapporto statistico sulla falsificazione dell’euro” del Ministero dell’Economia.

In provincia di Trapani sono diminuiti i soldi falsi rintracciati e ritirati dalla circolazione, rispetto al 2017, quando se ne sono contati circa 35 mila euro.

La provincia di Trapani è quinta in Sicilia dove complessivamente ammonta a 355.709 euro il conto del denaro falso ritirato. Sono soprattutto le banconote false ad essere ritirate dalla circolazione, rispetto alle monete: in Sicilia il conto è di 348.775 euro di banconote false contro 4.839 monete. I falsari preferiscono concentrarsi più sulle banconote da 50 euro, poi quelle da 20 euro e da 100 euro. In Italia la prima regione per banconote ritirate è il Lazio, circa un milione di euro, poi Lombardia 999 mila euro e Campania, 680 mila euro.









