Il coronavirus spiegato ai bambini … dai bambini. Ecco un video semplice, e divertente, che spiega ai più piccoli cosa sta succedendo in queste ore in Italia e come comportarsi.

“Perché non siamo andati a scuola?” è la domanda che i più piccoli si stanno facendo. Sicuri di sapere tutto?

È arrivato il momento di raccontare anche a loro cosa sta succedendo. Il Coronavirus spiegato da un bambino e i consigli su come affrontarlo.









