Festa delle Donne e coronavirus, il messaggio del presidente Mattarella (Video)

ROMA – E’ una Festa delle Donne particolare questa del 2020 visto che molte celebrazioni sono state annullate per la diffusione del coronavirus. Era prevista anche la celebrazione al Quirinale ma il presidente Mattarella ha dovuto annullare la manifestazione per il decreto ministeriale firmato dal presidente Conte.

“Per i motivi che tutti conosciamo – ha detto il Capo dello Stato – quest’anno non potremo celebrare la giornata internazionale della donna al Quirinale. Ma desidero ugualmente inviare a tutte le donne italiane e a quante si trovano in Italia un messaggio di vicinanza e di solidarietà.









Leggi la notizia completa