Festa della donna, gli eventi… senza uscire da casa

di Marco Marino

Non sarà la stessa cosa. Le prescrizioni da seguire per scongiurare il contagio da Coronavirus hanno reso impossibile l’organizzazione di tutti gli eventi previsti per la Giornata internazionale della donna, i concerti, le iniziative, le piazze piene.

Non sarà la stessa cosa, quest’anno, l’8 marzo con le piazze vuote. Eppure, i singoli luoghi svuotati di ogni città, non vietano di potersi dare appuntamento in altre piazze. Le piazze di internet, ad esempio. Che oggi programmano eventi di particolare bellezza, perché questo giorno non venga oscurato dalla confusione e dalla paura delle ultime ore.

Non a caso, il primo appuntamento che vi vogliamo consigliare si intitola “Come una piazza”. Alle 20.30, in diretta dal sito di Rai Radio3 o su Facebook, l’attrice Viola Graziosi leggerà un adattamento de I testamenti di Margaret Atwood (curato da …









