Femminicidi in aumento in Sicilia. Primato per denunce di stalking

“Tre femminicidi in due giorni a gennaio hanno fatto volare le statistiche in Sicilia dimostrando che le donne continuano ad essere vittime di violenza come ai tempi del “delitto d’onore” o anche peggio”.

“Capillare, diffusa sistemica, persistente: la violenza di genere c’è sempre stata”, ha spiegato Alessandra Dino aprendo la videoconferenza del Centro Pio La Torre che conclude il programma di didattica antimafia nelle oltre 110 scuole aderenti in tutta Italia. “I lavori sono stati seguiti in streaming da docenti e studenti a causa delle limitazioni imposte in questi giorni”, spiega il presidente del Centro, Vito Lo Monaco, “alla ripresa delle lezioni i ragazzi avranno a disposizione il video per commentarlo in classe”. A intervenire, oltre alla sociologa Dino, il magistrato Mirella Agliastro e Liliana Pitarresi, responsabile del progetto antiviolenza Amorù. Modera la giornalista Serena Termini. “Il corpo femminile, luogo della differenza, …









