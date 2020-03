Enzo Alfano: ” Emergenza Corona virus Invito la cittadinanza ad osservare le nuove disposizioni del DPCM”

IL SINDACO Enzo Alfano INFORMA la cittadinanza che è stato pubblicato il nuovo D.P.C.M. del 08/03/2020 contenete misure ancor più restrittive per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del visrus COVID 19

INVITA tutta la cittadinanza stessa alla pedissequa osservanza di tutte le prescrizioni e raccomandazioni sullo stesso riportate.

E’ un momento difficile che può essere superato soltanto con la massima collaborazione e prudenza di tutti i cittadini.

Dà atto che il D.C.P.M. dell’8 marzo supera i D.C.P.M. del 01 e 04 marzo 2020 e che a tal fine si provvederà ad adottare i conseguenti provvedimenti amministrativi per il superamento degli effetti dell’ordinanza sindacale n. 17 del 05/03/2020.

