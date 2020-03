Coronavirus, proteste al “Pietro Cerulli” di Trapani

Nel pomeriggio di oggi si è registrata una forte protesta al di fuori del carcere Pietro Cerulli di Trapani. Alcuni parenti dei detenuti hanno inscenato una contestazione a seguito delle limitazioni delle visite per via delle direttive governative nell’ambito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Da quanto appreso, pare che le ribellioni siano arrivate fin dentro la struttura motivo per cui, in casi ipotetici di casi da Coronavirus, il virus non arrivi in luoghi già ai limiti della sicurezza sanitaria come le carceri.All’esterno alcuni striscioni che chiedono maggiore considerazione nei confronti dei reclusi. Parrebbe, inoltre, che già alcuni soggetti siano stati già trasferiti presso la casa circondariale di Palermo Pagliarelli.









