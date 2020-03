Coronavirus, Musumeci dispone chiusura di molte attività e quarantena obbligatoria

L’emergenza Coronavirus stenta a placarsi, anzi. Dopo il nuovo decreto firmato nella notte dal presidente del Consiglio dei Ministri che ha disposto la chiusura della lombardia e di ben altre 14 provincie, la cui bozza già circolava dalle 20 di ieri sera sui vari siti d’informazione, è partito l’esodo di migliaia di persone verso il Sud. Il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci ha firmato, pertanto, un’apposita ordinanza con la quale ha disposto l’obbligo di mettersi in quarantena per chi arriva dalle zone rosse dell’Italia settentrionale che prevede che chi arriva in Sicilia, con qualsiasi mezzo, provenendo dalle zone rosse del Nord, ha il dovere di informare il medico di base e porsi in autoisolamento. Oltre a questo, la medesima ordinanza, dispone la chiusura di molte attività a scopo di prevenzione del rischio che possa diffondersi …









