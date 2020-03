Coronavirus, il Vescovo di Mazara vieta messe, matrimoni e funerali

Messe, matrimoni e funerali vietati nella Diocesi di Mazara. Lo ha deciso il Vescovo.

Messe – feriali e festive – sospese (anche con la partecipazione anche di un esiguo numero di fedeli. Sospensione anche per matrimoni e funerali. Sono queste le ultime disposizioni del Vescovo monsignor Domenico Mogavero per la Chiesa locale di Mazara del Vallo (parrocchie e chiese di tutta la Diocesi), disposte dopo la Nota della Conferenza Episcopale Italiana diramata nel pomeriggio di oggi. «Con decorrenza immediata, e fino al 3 aprile, nella nostra Diocesi si devono osservare rigorosamente le disposizioni indicate», scrive il Vescovo.

«Se i matrimoni non possono essere rinviati, alla celebrazione siano ammessi i parenti più prossimi (non più di dieci familiari), osservando le indicazioni circa la distanza tra i presenti.

Per le esequie, sia preferita la benedizione della salma in casa del defunto. In alternativa, alla celebrazione esequiale in …









