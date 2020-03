Coronavirus, il racconto del medico: “La guerra è letteralmente esplosa”

Daniele Macchini dell’Humanitas Gavazzeni di Bergamo, in un lungo post, ha spiegato il dramma del personale sanitario: “Piantiamola di dire che è una brutta influenza. Quando sento gente che si lamenta di non poter andare in palestra rabbrividisco”.

“Quando il messaggio della pericolosità di ciò che sta accadendo non arriva alle persone e sento ancora chi se ne frega delle raccomandazioni e gente che si raggruppa lamentandosi di non poter andare in palestra o poter fare tornei di calcetto rabbrividisco”. Inizia così il lungo messaggio postato su Facebook e diventato virale in poche ore in cui Daniele Macchini, medico all’Humanitas Gavazzeni di Bergamo, racconta l’impatto dell’emergenza coronavirus sul lavoro del personale sanitario: “Piantiamola di dire che è una brutta influenza. La guerra è letteralmente esplosa e le battaglie sono ininterrotte giorno e …









