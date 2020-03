Vengono sorpresi in una villa con serra indoor e fruitori del reddito di cittadinanza: 2 arresti

I Carabinieri di Palermo, durante un servizio antidroga a Casteldaccia, hanno tratto in arresto per il reato di coltivazione, detenzione ai fini di spaccio e furto aggravato T.S. 42enne e P.A. 46enne, già noti alle forze dell’ordine.

Nel corso delle attività, i militari dell’Arma hanno eseguito una perquisizione presso una villetta nella disponibilità dei due arrestati all’interno della quale avevano allestito una serra per la coltivazione “indoor” di marijuana, rinvenendo 561 piante alte circa un metro e mezzo e 656 germogli di marijuana in vasi, alte circa 10 centimetri.

La serra era munita di materiale fertilizzante, lampade alogene, ventilatori, impianti di condizionamento ed aspirazione, il tutto allacciato abusivamente alla rete elettrica pubblica, così come confermato da una squadra di tecnici verificatori della società E-Distribuzione intervenuti sul posto.

Lo stupefacente è stato campionato per le successive analisi …









