I professionisti delle notizie false sono in azione. E quindi da stamattina campeggia su un improbabile sito la notizia di un caso di coronavirus scoperto a Marsala all’Agrario.

NON E’ VERO. Si tratta di un sito “acchiappaclick”.

I gestori del sito sono stati già individuati e denunciati alla polizia postale. Ricordatevi sempre di affidarvi a giornalisti veri e a fonti qualificate, come Tp24. Giornali con una redazione vera, un direttore responsabile, presenti nel territorio e responsabili.











