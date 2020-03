Sicilia. Riconosciuto lo status di rifugiato ad un profugo del Gambia perché omosessuale

Già immaginiamo le grida condite con il consueto turpiloquio. Oppure, il solito monocorde ritornello: e allora facciamoli entrare tutti!

Potrebbe essere la reazione alla sentenza emessa nei giorni scorsi dai giudici togati del Tribunale di Palermo. La Commissione provinciale si era pronunciata negativamente.

Un pronunciamento, quello del Tribunale, in contro tendenza sia sulla questione in generale sui profughi sia sulla becera omofobia spesso delirante sui social e non solo.

LA NOTIZIA

Ad un giovane gambiano, dopo un tormentato percorso fisico attraverso mezz’Africa, prima, ed uno di natura giuridico- amministrativo, dopo in Italia, è stato riconosciuto finalmente lo status di rifugiato con la motivazione di essere un omosessuale.

Diciamo finalmente, perché l’aveva fatta per ben due volte la domanda di protezione internazionale ed in entrambe le volte, puntualmente come una mannaia, il cinico verdetto negativo recideva ogni speranza.



I FATTI

Il giovane africano, …









Leggi la notizia completa