Sicilia, nuovi casi di coronavirus. Eventi annullati, aeroporti in crisi

Aumentano i casi di coronavirus in Sicilia. Ci sono nuovi ammalati a Catania, Messina, Sciacca. Ma per fortuna non c’è nessun focolaio autonomo. Solo 24 contagiati. Annullati tutti gli eventi culturali e turistici, con un gravissimo danno per l’economia del territorio e per gli aeroporti, data la riduzione di passeggeri e voli. Addirittura a Fontanarossa, aeroporto di Catania, è stato chiuso uno dei terminal.

CONTROLLI. L’Ufficio di sanità marittima, aerea e di frontiera ha comunicato che i controlli nei quattro aeroporti siciliani (Palermo, Catania, Trapani e Comiso) vengono regolarmente eseguiti nei confronti dei passeggeri in arrivo dai tutti i voli internazionali e dalle aree endemiche italiane: Milano, Bergamo, Venezia, Verona, Pisa, Treviso, Genova, Torino, Roma. Lo comunica una nota della presidenza della Regione Siciliana

La comunicazione segue le reiterate denunce del presidente della Regione Nello Musumeci, dopo i controlli effettuati all’aeroporto di Fontanarossa sabato …









