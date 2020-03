Serie B: un autogol di Pagliarulo nega al Trapani l’impresa di espugnare il Castellani

E’ da poco terminato il match fra Empoli e Trapani conclusosi sul punteggio di 1-1. Per l’Empoli un punto guadagnato, per come si era messa la partita, che gli permette di restare in zona play-off, per il Trapani invece due punti persi per la prestazione offerta, ma con questo punto la formazione granata scavalca momentaneamente in classifica il Cosenza, che giocherà contro il Chievo nel posticipo del monday night di questa 28esima giornata. I granata però allo stesso tempo vedono allontanarsi la Cremonese, capace di espugnare lo “Stirpe” di Frosinone, prossimo avversario del Trapani.

LA CRONACA

La gara inizia con ritmi blandi, con le due squadre intente a studiarsi per affondare il colpo nel momento giusto. L’Empoli è padrona del gioco, il Trapani ci prova in contropiede, ma nessuno riesce a rendersi pericoloso. Dopo la prima mezz’ora il punteggio è fermo sullo zero a zero e l’unica occasione …









Leggi la notizia completa