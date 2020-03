Poste Italiane assume in Sicilia. Ecco come candidarsi

Arrivano le assunzioni di portalettere per Poste Italiane: sono molteplici le regioni in cui sono state aperte le candidature per gli ambiti posti, a tempo determinato a decorrere da Aprile 2020. Tra di esse, vi è anche la Sicilia: ci si potrà candidare per tutte e nove le province.

I requisiti sono i seguenti:

diploma di scuola media superiore con votazione minima 70/100 o diploma di laurea, anche triennale, con votazione minima 102/110. Non saranno prese in considerazione candidature prive del voto del titolo di studio;

patente di guida in corso di validità per la guida del motomezzo aziendale;

idoneità generica al lavoro che, in caso di assunzione, dovrà essere documentata dal certificato medico rilasciato dalla USL/ASL di appartenenza o dal proprio medico curante (con indicazione sullo stesso certificato del numero di registrazione del medico presso la propria USL/ASL di appartenenza).

