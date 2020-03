Partanna, sindaco incontra i commercianti per l’emergenza sanitaria Coronavirus

Catania: “Illustrate le disposizioni governative per il contenimento del contagio”

PARTANNA. Il sindaco Nicolò Catania, in ottemperanza al Dpcm del 4 marzo e agli approfondimenti avuti in occasione delle due riunioni alla Prefettura di Trapani di pochi giorni fa, ha incontrato ieri pomeriggio i ristoratori, titolari di bar, palestre e associazioni sportive locali per illustrare le disposizioni previste dal Governo nazionale e regionale con l’obiettivo di contenere la diffusione del Covid-19, che a Partanna non ha registrato alcun caso, attraverso buone prassi e comportamenti adeguati. Nel corso della riunione nei locali del G55 Catania ha descritto agli esercenti le indicazioni da seguire nella gestione quotidiana delle proprie attività per evitare possibili assembramenti e ulteriori regole contenute nel Dpcm fra le quali una più attenta cura dell’igiene deli locali stessi e degli avventori. Il primo cittadino ha quindi fornito copia del Dpcm a …









