Nessun caso Corona virus a Castelvetrano , negativo il tampone sull’infermiere campobellese

Nessun caso di Corona virus a Castelvetrano, è risultato negativo il tampone sull’infermiere campobellese N.P. che nella giornata di ieri si era recato presso il pronto soccorso del nosocomio castelvetranese con dei sintomi che avevano destato qualche allarme. Un leggero stato febbrile ed una tosse insistente avevano convinto l’uomo che fosse affetto dalla patologia. Una serie di accurati controlli ieri e l’esame del tampone, i cui esiti sono stati resi noti nel pomeriggio di oggi, hanno dissipato ogni dubbio. Per il futuro auspichiamo che sia la popolazione che gli operatori dell’informazione trattino con la dovuta delicatezza qualsiasi notizia, per evitare il diffondersi di panico e allarme che in questo momento storico sono assolutamente da evitare.









