Meteo in provincia di Trapani. Nuvole e pioggia nel fine settimana

Fine settimana di pioggia in provincia di Trapani. Nuvole e rovesci anche temporaleschi sono previsti per oggi e domani. Temperature, di conseguenza, più basse rispetto ai giorni passati. Ecco le previsioni.

Sabato, 7 marzo: Cieli molto nuvolosi o coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi. In serata attenuazione dei fenomeni, sono previsti 10.2mm di pioggia. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 9.6°C, lo zero termico si attesterà a 1344m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Ovest, al pomeriggio tesi e proverranno da Ovest. Mare molto mosso. Nessuna allerta meteo presente.

Domenica, 8 marzo: Nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. Schiarite in serata, sono previsti 6.2mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 15.3°C, la minima di 9.3°C, lo zero termico si …









