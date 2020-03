Marsala – Farmaci scaduti e altre irregolarità in un’altra casa alloggio per anziani

Ancora farmaci scaduti in una casa alloggio per anziani. Sono quelli trovati dai carabinieri della sezione di pg della Procura di Marsala, comandata dal luogotenente c.s. Francesco Pellegrino, nella “casa protetta” Villa Verde di via Trapani.

Nella struttura, che è alle spalle di un noto mega store gestito da commercianti cinesi, i carabinieri della Procura si sono presentati insieme agli ispettori del Dipartimento Prevenzione dell’Asp di Trapani.

Oltre ai farmaci scaduti, sono state riscontrate anche irregolarità amministrative relative alle autorizzazioni previste dalla legge per questo genere di attività. Villa Verde è una struttura consorella del residence per anziani “La Pineta” di contrada Gurgo, dove sempre i carabinieri della Procura e gli ispettori dell’Asp hanno effettuato un analogo controllo alla fine dello scorso gennaio. Entrambe le case alloggio, infatti, sono gestite dal Cepaid. A Gurgo, nei locali dell’ex …









Leggi la notizia completa