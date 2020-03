Le periferie di Castelvetrano affondano tra i rifiuti, così il problema rimane irrisolto – LE FOTO

L’emergenza rifiuti per le strade della città sembra essere stata superata e questo è sicuramente un dato positivo che fa ben sperare in una definitiva e permanente risoluzione. Ma a pochi, pochissimi passi dal centro abitato esistono e persistono “colonie” di rifiuti ammassati che non sembrano essere notati da nessuno.

La situazione è sempre quella: non tutti i cittadini riescono a comprendere l’importanza della raccolta differenziata e, quando possono, si sottraggono a tale obbligo civile (e morale) “liberandosi” dei propri rifiuti lungo le periferie della città o in prossimità delle campagne coltivate. Basta farsi un giro in auto, infatti, per notare che gli ingressi in città, soprattutto quelli secondari utilizzati per raggiungere i fondi agricoli, l’emergenza rifiuti c’è da settimane.

Di chi sia la colpa non è possibile stabilirlo. & …









Leggi la notizia completa