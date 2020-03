Lavoro, ASP Trapani: concorsi per 6 assunzioni, cat. Protette

L’Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) di Trapani ha indetto concorsi per 6 assunzioni a tempo indeterminato.

Sarà possibile candidarsi ai concorsi fino al giorno 23 Marzo 2020.

L’ASP Trapani ha infatti pubblicato due concorsi pubblici per la selezione delle seguenti figure professionali:

– n.4 Collaboratori Professionali Assistenti Sociali – Cat. D.

– n.2 C.P.S. Assistenti Sanitari – Cat. D.

La procedura concorsuale è riservata esclusivamente ai soggetti disabili di cui all’art.1 della Legge 12/03/1999 n. 68 e s.m.i., iscritte nello specifico elenco di cui all’art.8 L. 68/99 tenuti dai Centri Provinciali dell’Impiego.

REQUISITI

Possono partecipare ai concorsi dell’ASP Trapani i candidati in possesso dei requisiti generali di seguito riassunti:

– cittadinanza italiana o di uno Stato dell’Unione Europea o di altre categorie previste dai bandi;

– idoneit& …









