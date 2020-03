La Sigel si uniforma alla legge e ospiterà la partita contro Cutrofiano a porte chiuse

Ci si rimette in marcia. Sigelline pronte a un’altra aspra battaglia sportiva sul rettangolo rosa del PalaBellina. Attesa spasmodica in queste ultime due settimane di riprendere la pool da dove si era lasciati (per motivazioni extrasportive e prettamente igienico-sanitarie su chiare disposizioni della Fipav in accordo con la Lega A Femminile, ndr) il 23 febbraio con la secca vittoria sul Club Italia. L’energia del campionato nazionale di serie A femminile riprende slancio e vigore dopo tutto e nonostante tutto.

Con qualche perplessità sul tema della prevenzione dell’emergenza Coronavirus dopo l’effetto del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM 04 marzo 2020) e conseguente presa di posizione della Fipav, ma di buono c’è che si tenta di tornare alla normalità.

Dopo che la trasferta di Castelnuovo Rangone (Modena) contro la Exacer Montale valevole per la 4^giornata è sfumata, poiché rinviata a data da destinarsi per le note ragioni che …









