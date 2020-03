La coca per la Trapani bene. Processo al via

Al via dinnanzi al tribunale, presieduto da Daniela Troja, il processo contro la banda di spacciatori che riforniva di cocaina la Trapani bene. Alla sbarra, dodici dei quattordici componenti della gang.

Gli altri due, infatti, hanno deciso di percorrere strade diverse rispetto ai loro complici. E precisamente Luigi Parolisi che ha chiesto il rito abbreviato ed Antonino Di Pietra che ha optato, invece, per il patteggiamento.

Nel corso dell’udienza l’avvocato Fabio Sammartano ha sollevato l’eccezione di inammissibilità della lista testimoniale del Pm della DDA, che coordinò l’operazione antidroga condotta dalla polizia di Trapani, perché trasmessa a mezzo pec e non depositata materialmente in cancelleria. Eccezione accolta dal Collegio dopo una breve Camera di consiglio, anche che se il pubblico ministero Pierangelo Padova, ha invitato i giudici a rivedere la propria scelta.

La prossima udienza è stata fissata per …









Leggi la notizia completa