Ieri, il trapanese Paolo Petralia, ha giurato da nuovo Assessore allo Sport, politiche giovanili, innovazione e relazioni internazionali, per la città di Palermo.

Petralia, 26 anni, dice che il sindaco Leoluca Orlando lo ha scelto pensando al futuro: “Ho accettato pensando a Mohamed Alì che diceva che chi non si prende le sue responsabilità nella vita non combinerà niente”. Petralia parla di “smart city” e del bisogno di una città “sempre più internazionale”.









Leggi la notizia completa