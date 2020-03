Il Movimento Provinciale Via recluta 50 consiglieri in tutte le città , a Castelvetrano aderiscono Martire e Stuppia

Si struttura il Movimento Provinciale Via, hanno aderito e sottoscritto il manifesto circa 50 tra amministratori, ex assessori, politici del nazionale e del regionale.

Gli aderenti per la provincia di Trapani sono tanti, c’è grande entusiasmo e voglia di poter determinare la politica con la capacità di rendere più vivo il dibattito attuale.

Il movimento ha l’obiettivo di essere un valido e solido interlocutore per tutto il territorio provinciale e regionale poi, capace di farsi promotore delle istanze e delle criticità che arrivano da ogni Comune.

Donne e Uomini che hanno deciso di mettersi al servizio della società e di continuare a percorrere la strada della buona politica, coinvolgendo tutte quelle persone che vorranno mettere a disposizione tempo e competenze, oltre all’impegno, per rendere migliori le nostre Città, attenti ai bisogni di tutti.

