Gulino: esce “Urlo Gigante”, l’esordio solista della voce dei Marta sui Tubi

Il ritorno in pista di un artista raffinato e aperto alle sfide. Un autore di comprovato talento che si rimette in gioco ed esplora nuovi orizzonti senza mai perdere l’orientamento, affidandosi a vecchi e nuovi punti cardinali.

Esce oggi per Woodworm/Universal “Urlo Gigante”, il disco d’esordio da solista di Gulino, inconfondibile voce dei Marta sui Tubi.

Ascoltalo qui.

Prodotto da Fabio Gargiulo, l’album incarna l’evoluzione coerente del percorso musicale e umano dell’artista siciliano, a partire da quanto seminato e raccolto con la band di cui è stato la voce per oltre quindici anni di carriera. Il disco vede il featuring di Veronica Lucchesi de La Rappresentante di Lista che canta nella traccia “Lasciarsi insieme”, gli arrangiamenti degli archi sono di Davide Rossi (Coldplay, U2).

Frutto di un lavoro speleologico all’interno del proprio …









Leggi la notizia completa