Gestione di Monte Bonifato, Il vice sindaco di Alcamo scrive al Libero Consorzio

Il vice Sindaco della Città di Alcamo, Vittorio Ferro, ha inviato una nota al Libero Consorzio di Trapani chiedendo informazioni sulla Gestione dei terreni di proprietà comunale all’interno della R.N.O. Bosco d’Alcamo.

Si legge nella nota: “considerato che è stata stipulata una convenzione fra il Comune di Alcamo, l’Ente Consorzio e il Dipartimento Regionale Sviluppo Rurale, si desidera sapere quante unità lavorative sono state assegnate alla Riserva e quali sono gli adempimenti cui le stesse sono preposte.

La richiesta deriva dal fatto che l’Amministrazione ha già ricevuto parecchie sollecitazioni di intervento urgente nella Riserva, sia da parte di singoli cittadini che di associazioni ambientaliste, proprio per la messa in sicurezza dei luoghi anche per prevenire rischi di incendi”.











