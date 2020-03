Empoli-Trapani, all’intervallo è 0-1. Decide Pettinari

Il Trapani di mister Fabrizio Castori passa in vantaggio all’ultimo respiro del primo tempo, al “Castellani”, contro l’Empoli di Pasquale Marino. Granata che giocano un ottimo primo tempo, mostrandosi sin da subito molto propositivi, creando molte palle gol senza concedere quasi nulla agli avversari. Nel finale di primo tempo i ragazzi di Castori trovano il vantaggio grazie alla grande intelligenza di Strandberg che batte subito la punizione verso bomber Pettinari che non sbaglia e fa 1-0.

La cronaca

Il primo squillo è del Trapani al 8′ con il cross da destra di Dalmonte a innescare il mancino al volo di Colpani arrivato come un treno dalla parte opposta, pallone che termina di molto a lato. Al 13′ tiro-cross di Ricci che finisce di poco alto sopra la traversa. Al minuto numero 23′ grande strappo di Dalmonte che scappa sulla fascia sinistra e mette in …









