Emergenza Coronavirus, le misure della Diocesi di Trapani

In seguito al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e alle indicazioni diramate stamattina dalla Conferenza Episcopale italiana, la Diocesi di Trapani ha adottato alcune misure riguardanti il contrasto e il contenimento del diffondersi del Coronavirus. Con una nota del vicario generale, don Alessandro Damiano, vengono confermate le indicazioni liturgiche della Conferenza Episcopale Siciliana (Comunione in mano, omissione dello scambio di pace, acquasantiere vuote).

Fino a disposizioni contrarie, le Sante Messe feriali e festive si potranno celebrare regolarmente e le chiese resteranno aperte, evitando assembramenti di persone al temine delle celebrazioni. In particolare, la nota dell’Ordinario specifica che in occasione dei funerali devono essere evitati i momenti di cordoglio pubblici al termine delle celebrazioni. Fino a domenica 15 marzo sono sospese le attività di catechesi, le lezioni della scuola teologica e i laboratori presso la biblioteca diocesana. Gli incontri formativi diocesani, vicariali e parrocchiali in cui & …









Leggi la notizia completa