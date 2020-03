Elezioni, litiga il centrodestra in Sicilia. Scontro Romano – Miccichè

Si è svolto un vertice di centrodestra a Palermo, per discutere di amministrative, su convocazione di Gianfranco Miccichè, coordinatore regionale di Forza Italia.

All’incontro hanno partecipato le altre componenti del centrodestra regionale: Lega con Stefano Candiani, Fratelli d’Italia con Salvo Pogliese, Diventerà Bellissima con Giuseppe Catania, l’Udc con Dacio Terrana.

L’obiettivo primario è quello di riprodurre nelle città chiamate al voto la stessa coalizione che sostiene il governo regionale.

La riunione convocata da Miccichè non è passata inosservata, a scagliarsi contro il leader degli azzurri è Saverio Romano, che non solo non riconosce il commissario forzista come leader del centrodestra ma ha indicato come inopportuna la riunione in un momento così delicato per la Sicilia, costretta a fare i conti con l’emergenza da Coronavirus e contestualmente con la crisi economica.

