Doc Pantelleria. Italia Viva al Ministro Bellanova: “Agricoltura in pericolo sull’isola”

Il Comitato Italia Viva di Pantelleria scrive una lettera al Ministro dell’Agricoltura, Teresa Bellanova, per affrontare la questione della filiera agricola sull’Isola. Il coordinatore del comitato Angelo Fumuso, nella sua lettera, parla di un’economia agricola “in serio pericolo”. Ecco la lettera.



Cara Teresa

ti sto conoscendo in quest’ultimo periodo come una donna forte e determinata. Una donna che viene dalla terra, dall’agricoltura che conosce le sue problematiche, che ha lottato e lotta per le loro risoluzioni.

Alla riunione di Catania, con fermezza e in qualità di Ministro, hai lanciato con convinzione un messaggio “ L’italia si salva, se parte il Sud !” Ti sei messa a disposizione per rilanciare le filiere siciliane e per questo hai promesso che scenderai una volta al mese in Sicilia.

E per questo ti voglio parlare, per rilanciare la filiera di Pantelleria, e quindi ti affido …









