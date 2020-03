Cosa fare per il turismo a Marsala? Le Strutture Extralberghiere lo chiedono ai candidati

Cosa fare per il turismo a Marsala? E’ la domanda a cui dovranno rispondere i candidati sindaci invitati al Tourism Meeting Point che si terrà il 10 marzo e organizzato dall’Associazione Strutture Extralberghiere di Marsala.

Il Presidente dell’A.S.E. Marsala, Fabio Alba, dichiara: “il comparto turistico di Marsala ha bisogno di risposte immediate ed un programma di sviluppo e rilancio che guarda ai prossimi 5/10 anni.

Invitiamo tutti i candidati, tramite un video di 5 minuti, a presentare i loro principali punti di programma che intendono adottare per migliorare la qualità dell’offerta turistica ed aumentare i flussi turistici verso la nostra città”.

Alba conclude: “i video pervenuti alla nostra segreteria (asemarsala@gmail.com), verranno resi pubblici durante il “Tourism Meeting Point” che si terrà a Marsala il 10 marzo 2020. Si precisa che l’evento non rientra tra quelli …









