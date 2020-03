Coronavirus, la situazione in provincia di Trapani. Ecco il piano per evitare il contagio

E’ stata ieri un’altra giornata di psicosi e falsi allarmi, in provincia di Trapani. Le persone, che condividono e fanno girare notizie non vere, denunciavano casi a Marsala, Petrosino, Mazara, con sindaci e autorità che sono dovuti intervenire più volte per spiegare che non ci sono al momento contagiati in provincia. C’è solo contagiato un giovane di Alcamo (ne parliamo qui), ma che sta a Roma. A ciò si aggiunge un caso sospetto, ma solo sospetto, a Castelvetrano.

Il direttore generale dell’Asp di Trapani, Fabio Damiani, data l’emergenza relativa al Coronavirus ha disposto un piano per il contenimento del diffondersi del virus.

In particolare, sono stati assunti con contratto a tempo determinato tre dirigenti medici di Malattie infettive, 10 medici di Medicina interna, sei operatori socio sanitari, otto infermieri. Gli incarichi hanno durata sino al 31/12/2020.

La direzione strategica dell’Asp, …









