Coronavirus, il modulo da compilare per chi arriva in Sicilia

L’assessorato regionale alla Salute, guidato da Ruggero Razza, ha predisposto delle schede di censimento con cui monitorerà il rischio di contagio da Covid19, schede previste con ordinanza ministeriale del 20 febbraio del 2020.

L’emergenza da Coronavirus sta producendo una serie di conseguenze su tutto il territorio siciliano, è delle ultime ore la notizia secondo cui una dottoressa di Sciacca, risultata positiva al test, era stata nelle zone del bergamasco.

Si rende necessario, pertanto, dichiarare da dove si arriva, con quale compagnia aerea, la data di partenza dal Comune e quella di arrivo in Sicilia, oltre ad indicare lo stato di salute.

Si rende necessaria la massima collaborazione da parte di tutti i cittadini che per ragioni di studio o di lavoro sono stati fuori dall’Isola e adesso vi hanno fatto ritorno.

Per compilare il form basta cliccare qui di seguito:

https://www.costruiresalute.it/ …









Leggi la notizia completa