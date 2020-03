Coronavirus: 20mila assunti nella sanità, stop ai processi, alberghi requisiti

Un altro pacchetto di misure eccezionali verrà preso in queste ore per l’Italia dal governo Conte, nel tentativo di arginare l’epidemia di coronavirus, e affrontare al meglio la situazione, mai vista prima nella storia mondiale.

Udienze per i reati meno gravi rinviate fino a fine maggio per tutelare chi lavora nelle procure e nei tribunali. E un piano di emergenza per far fronte all’emergenza sanitaria legata all’epidemia del Coronavirus che consentirà da un lato assunzioni di 20mila tra medici, infermieri e operatori, ma anche di essere pronti a un dilagare del virus, con la possibilità affidata alla Protezione civile di requisire materiali sanitari e strutture per far fronte a carenze di materiali o posti letto.

Il governo a sorpresa anticipa parte delle nuove misure anti-virus e approva dopo un Consiglio dei ministri di tre ore un unico decreto legge con le misure per la sanit& …









Leggi la notizia completa