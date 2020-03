Autorizzato lo sbarco della MSC Opera a Messina

Sindaco De Luca: “Ci vogliono linee dure? Vorrei ma non posso, non creiamo allarmismi”

MESSINA – Sono appena terminati i controlli sotto il profilo sanitario dei 2 mila passeggeri a bordo della nave da crociera MSC Opera. È stata concessa la libera pratica sanitaria; ciò significa che l’USMAF (Unità Sanitaria Marittima Aerei e Frontiere) secondo le direttive della Protezione Civile nazionale – non ha riscontrato problemi autorizzando lo sbarco dei passeggeri.

“Ho ricevuto più di una sollecitazione a non fare approdare le navi da crociera a Messina.

Desidero confermare che al Comitato per l’Ordine e la Sicurezza che si è tenuto in Prefettura è stato ribadito con le Autorità presenti che prima dello sbarco dei passeggeri sarebbero stati eseguiti i controlli a carico dell’USMAF, che è l’organo deputato alla sanità in …









