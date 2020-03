Nessuno è immune alle incursioni dei ladri. Nemmeno gli agenti della polizia municipale.

A Custonaci i “soliti ignoti” hanno preso di mira un’auto dei vigili urbani, impossessandosi delle ruote. Hanno agito indisturbati e con la consapevolezza di farla franca. Portato a compimento il loro progetto si sono allontanati, con il bottino, riuscendo a far perdere le proprie tracce. Ora indagini in corso per individuare i responsabili del furto.









