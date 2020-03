“Una punta di Sal”. Da domenica la nuova rubrica di Salvatore Giacalone su Primapagina

Cari lettori di Primapagina, a partire da domenica la nostra Redazione avra’ l’onore di pubblicare articoli scritti da una penna di eccellenza. Si tratta del bravissimo Salvatore Giacalone, decano dei giornalisti della provincia di Trapani e collaboratore da circa quattro decenni del Giornale di Sicilia come corrispondente per Mazara del Vallo.

Il collega e amico Salvatore Giacalone (già direttore per anni di emittenti locali) non ha certamente bisogno di presentazioni e per il sottoscritto è un onore e motivo di orgoglio che lo stesso abbia accettato il mio invito e quello dell’Editore a curare una rubrica settimanale, la domenica, raccontando e commentando fatti della Città di Mazara del Vallo, e non solo, che certamente Voi cari lettori apprezzerete…

Pertanto rivolgo ancora un sentito ringraziamento ed un in bocca al lupo a Sal Giacalone.

Francesco Mezzapelle









